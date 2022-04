Attraverso i propri social, l’ex nerazzurro Ivan Ramiro Cordoba, oggi dirigente del Venezia, ha voluto dedicare un pensiero al connazionale Freddy Rincon, morto qualche giorno fa per le ferite rimediate in un incidente stradale: “Riposa in pace Colosso del calcio. La tua eredità vivrà nei nostri ricordi e nella storia del nostro calcio. Sei il protagonista di una generazione che ha illuminato la speranza di tanti di noi che ti hanno visto giocare. Grazie”, ha concluso Cordoba.