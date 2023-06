Intercettato a Istanbul da Sky, Ivan Cordoba parla a pochi minuti dal calcio d'inizio della finale. "Sensazioni speciali, il cuore ti batte tantissimo e soprattutto è bello essere qui per trasmettere l'energia positiva all'ambiente Inter - dice l'ex difensore nerazzurro -. Per i ragazzi è il momento di fare la storia, un momento unico dove si dà tutto quello che si ha e anche di più. Sono quelle partite in cui non puoi rinunciare a nulla, devi curare ogni piccolo dettaglio sfruttando l'esperienza maturata.

L'aneddoto di Madrid? Mi ero infortunato in finale di Coppa Italia e dovevo fare miracoli per arrivare alla finale di Madrid. Mourinho venne da me e mi disse che in ogni caso sarei stato in panchina vicino a lui per godere di quella gioia... E alla fine sono riuscito a dare comunque un contributo".