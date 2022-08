Il Cittadella regala la prima sorpresa dell'edizione 2022-2023 di Coppa Italia: i granata di Edoardo Gorini sbancano il Via del Mare e sbattono fuori dalla competizione già al primo turno il Lecce di Marco Baroni. Passano in vantaggio i giallorossi con Gabriel Strefezza al 61esimo, rete pareggiata da Raul Asencio al 73esimo. Nei supplementari, si scatena Mamadou Tounkara che con una doppietta in sette minuti indirizza l'incontro; vano il secondo gol salentino firmato da Lorenzo Colombo. Non sfigura la Reggina di Filippo Inzaghi a Marassi al cospetto della Sampdoria: gli amaranto si arrendono solo ad Abdelhamid Sabiri, autore del calcio di rigore che al minuto 66 permette ai blucerchiati di passare il turno. Schierato titolare Giovanni Fabbian, arrivato dalla Primavera dell'Inter: per lui, 64 minuti con un'ammonizione e qualche spunto interessante.