Non basta la vittoria di oggi alla Lazio, colpevole di aver fatto sognare i suoi tifosi invano con la doppietta di Castellanos che, entrambe le volte su assistenza di Luis Alberto, aveva sottoscritto un 2-0 che conduceva dritto ai supplementari per tentare il colpaccio verso l'ultimo atto della Coppa Italia. Nel finale Allegri mischia le carte e viene premiato dalla mossa Milik per Vlahovic. A riportare in vita la Juventus è proprio il polacco subentrato all'ex Fiorentina: a due minuti dall'ingresso in campo spedisce in porta un pallone girato da Weah, inchiodando Mandas e anche la Lazio. Nell'aggregate è 3-2 per i bianconeri: i biancocelesti si fermano in semifinale, Juventus prima finalista della Coppa Italia 2023/24, in attesa di Atalanta-Fiorentina.