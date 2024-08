Non c'è stata gara al Rigamonti di Brescia in termini di punteggio: la truppa di Maran batte 3-1 il Venezia con i gol di Borrelli e Olzer, autore di una doppietta. Ai lagunari non basta il tardo risveglio con il guizzo di Idzes, che ha tentato di riaprire i giochi, ormai chiusi.