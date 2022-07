La Coppa Italia sarà targata ancora Frecciarossa per le prossime due stagioni: tutto questo grazie al rinnovo della partnership tra Lega Serie A e Trenitalia annunciato dal presidente Lorenzo Casini a margine dell'assemblea di ieri: "Un’altra buona notizia è la conferma della sponsorship con Trenitalia per altri due anni per la Coppa Italia, con un incremento delle cifre del 30%. In generale siamo soddisfatti perché nell’ultimo triennio abbiamo registrato un aumento della visibilità dell’80%", le sue parole. Il nuovo accordo avrà un valore pari a 5 milioni di euro a stagione.