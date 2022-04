Insieme alle date del prossimo campionato, la Lega Serie A ha reso noto il programma anche della Coppa Italia 2022-2023. A gennaio scatteranno gli ottavi, divisi in due tranche di 3 giorni (10-12 e 17-19). I quarti della coppa nazionale verranno disputati in gara secca tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio (31 gennaio, 1 e 2 febbraio). Le semifinali d’andata sono programmate per il 4 e il 5 aprile, mentre le gare di ritorno andranno in scena il 25 e il 26 aprile. L’atto conclusivo è in calendario mercoledì 24 maggio.