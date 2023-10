Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset, ha commentato così l'ufficalità del nuovo accordo per la trasmissione in esclusiva della Coppa Italia sui canali di Cologno Monzese fino al 2027, ufficializzato quest'oggi: "Esprimiamo soddisfazione per l’assegnazione a Mediaset del trofeo calcistico più importante d’Italia. E’ un caso unico – e un orgoglio – per un broadcaster commerciale poter offrire una grande competizione calcistica per squadre di club italiane tutta in esclusiva e senza alcun costo per i telespettatori".