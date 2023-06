Con la fine del campionato italiano diventa più chiaro anche il quadro relativo alla prossima Coppa Italia, edizione 2023/24. Il tabellone non è ancora ufficiale ma grazie alla classifica di Serie A sono già note le teste di serie. L'Inter avrà il numero uno avendo vinto il torneo qualche settimana fa, le altre seguono la graduatoria del campionato, quindi nell'ordine Napoli, Lazio, Milan, Atalanta, Roma, Juventus e Fiorentina.

Per come è strutturato il tabellone (prima contro ottava, quarta contro quinta, terza contro sesta e seconda contro settima) se i pronostici verranno rispettati già agli ottavi ci sarà il remake dell'ultima finale tra Inter e Fiorentina. In semifinale, invece, i nerazzurri potrebbero trovare il Milan, che starà sullo stesso lato del tabellone. Solo in finale potrebbe invece esserci il derby d'Italia con la Juventus.