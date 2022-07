Anche la Coppa Italia 2022/23 ha le sue date ufficiali. Il primo turno preliminare è in programma a partire dal 31 luglio, mentre il 7 agosto sarà la volta dei trentaduesimi di finale. Mercoledì 19 ottobre via ai sedicesimi, poi spazio agli ottavi (mercoledì 11 e 18 gennaio) e ai quarti (1 febbraio). Le semifinali di andata sono in calendario mercoledì 5 aprile, con l'atto di ritorno in agenda il 26 dello stesso mese. La finale è invece in programma per mercoledì 24 maggio.