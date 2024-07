Grazie a un gol di Lerma al 39', la Colombia batter l'Uruguay e raggiunge in finale l'Argentina. Nonostante la superiorità numerica per l'intera seconda frazione, considerando il doppio giallo ricevuto da Muñoz nel recupero del primo tempo, la Celeste di Bielsa non riesca a pareggiare e subisce una cocente eliminazione.

Incredibile ciò che accade al termine del match: a quanto apre, sostenitori colombiani ubriachi vengono a contatto con supporter uruguaiani nel settore occupato anche dai familiari dei calciatori. Nuñez e altri di loro, visto il pericolo, salgono in tribuna e diventano protagonisti di una maxi rissa coi supporter avversari.