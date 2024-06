Due gol in due partite, anzi, in circa mezz'ora. E' un Lautaro Martinez in forma smagliante quello visto in Copa America nelle prime due uscite dell'Argentina contro Canada e Cile. E a suon di gol l'attaccante dell'Inter sta ribaltando i pronostici iniziali dei bookies sul titolo di capocannoniere: il Toro, infatti, ha scalzato tutti e ora comanda su Betflag a 2,75, quota crollata rispetto all'8 di inizio torneo, quando inseguiva Messi, Vinicius Junior, Julian Alvarez e Darwin Nunez (ora rispettivamente offerti a 5, 6,50, 8 e 4,50).

Grazie alle due reti di Lautaro – entrambe da subentrato – l'Argentina ha strappato la qualificazione con un turno d'anticipo, confermandosi favorita principale per la vittoria finale a 2,75. Più indietro, offerto a 3,50 su 888sport, un Brasile che nel match d'esordio contro Costa Rica non è andato oltre lo 0-0, mentre si gioca a 5,30 il sedicesimo trionfo dell'Uruguay.