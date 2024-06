Nel presentare la selezione del Cile che affronterà la prossima Copa America, Pablo Contreras, ex giocatore della Roja, parla ai microfoni di Sportitalia.com del ruolo di Alexis Sanchez: "Alexis, da quando ha debuttato in Nazionale, si è sempre distinto fra tutti risultando determinante, poi con il tempo è cresciuto sempre di più in Europa accumulando esperienza. Oggi la sua è una voce che viene tanto rispettata all’interno dello spogliatoio. Chiaramente a tutti noi, esattamente come ha detto Ricardo Gareca, ci sarebbe piaciuto che Alexis avesse trovato più spazio e minuti. Ma indipendentemente da questo, lui è un grande professionista, ha vinto un altro campionato. Se sta bene sappiamo cosa può fare”.