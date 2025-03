Diego Contento, ex terzino del Bayern Monaco tra i protagonisti della DAZN Infinity League di Monaco di Baviera dove ha preso parte anche l'Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Absolut Fußball rivivendo la cocente delusione della finale di Champions League giocata all'Allianz Arena e persa contro il Chelsea nel 2012: "La finale in casa è stata la partita più bella della mia carriera. E allo stesso tempo il peggior incubo. Poter giocare una finale di Champions League nel proprio stadio, essendo nativo di Monaco, è tutto ciò che puoi ottenere; l'intera Monaco era in fibrillazione. In realtà avevamo già il trofeo tra le mani. Nella serie di rigori sarei stato il prossimo dopo Bastian Schweinsteiger. Non ho più guardato la partita, mi ha fatto troppo male. Ma il Bayern Monaco ha sempre avuto la capacità di rialzarsi".

Tredici anni dopo, il Bayern proverà a chiudere il cerchio con la finale del 31 maggio in programma proprio nell'impianto amico, anche se prima ci sarà da superare lo scoglio Inter: "Se la squadra manterrà le prestazioni ottenute nelle due partite degli ottavi di finale contro il Leverkusen, sarà difficile battere i ragazzi. Sono stati davvero impressionanti. Bisogna pensare partita per partita e la cosa più importante è riconquistare il campionato tedesco, ma alla fine la Champions League è sempre il trionfo massimo".