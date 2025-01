Quella di domani contro l'Atalanta sarà la prima del Napoli di Antonio Conte senza Kvicha Kvaratskhelia, volato al Paris Saint-Germain. Ma parlando in conferenza stampa alla vigilia del match del Gewiss Stadium, il tecnico partenopeo sottolinea come la sua squadra già dall'estate abbia delle caratteristiche diverse rispetto a quella che vinse lo Scudetto 2023: "Abbiamo fatto 47 punti grazie al grande lavoro. Oggi ci si sofferma su Kvaratskhelia, ma analizzando in modo oggettivo siamo lì senza 4 titolari dello scudetto ovvero Kim, Kvaratskhelia, Victor Osimhen e Piotr Zielinski. Questo è oggettivo. Poi ognuno può dire la propria. Non dimentichiamo anche Mario Rui ed Eljif Elmas. Questo è un altro Napoli".

Conte aggiunge. "Con la partenza di Kvaratskhelia è un Napoli diverso da quello dello Scudetto e da quello dello scorso campionato. Dobbiamo continuare a lavorare per cercare di rimanere in testa. Credo che finora siamo stati la squadra che è stata di più in vetta. Kvaratskhelia è un pezzo da 90, ci apprestiamo ad affrontare le prossime 18 gare senza di lui".