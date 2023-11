Antonio Conte non vuole prendere in mano il volante di una squadra in corsa, ma si guarda intorno alla ricerca di un progetto che gli possa "ridare le emozioni" del campo che sono venute a mancare dopo il suo addio traumatico al Tottenham di otto mesi fa. "Almeno fino a luglio la mia famiglia dovrà sopportarmi", ha precisato il tecnico leccese a proposito delle sue intenzioni per il futuro. Tra le quali non è escluso un ritorno alla Juventus: "I matrimoni si fanno in due, puoi sempre sognare e sperare di sposarti un’altra volta. L’importante è che ci sia condivisione di pensiero.

Ora però voglio vivere a pieno il mio tempo libero, continuando a studiare per ampliare le mie conoscenze", la risposta di Conte a uno studente durante la sua ospitata al corso di Laurea in 'Scienze Motorie e dello Sport', all'Università del Salento. Lo riporta Gazzetta.it.