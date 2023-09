Il nuovo Consiglio dell’ECA si è riunito oggi per la prima volta a Varsavia, in Polonia, per il ciclo 2023-27, dopo il primo passo nelle importanti riforme della governance interna approvate dall’Assemblea Generale di Budapest, le recenti elezioni del Consiglio all’Assemblea Generale di Berlino, e il rinnovo del protocollo d'intesa dell'ECA con la UEFA (per integrare il rinnovo del protocollo d'intesa della FIFA all'inizio dell'anno) come unico organismo indipendente per i club calcistici a livello europeo.



Presieduto da Nasser Al-Khelaïfi, il Consiglio ha adottato una serie di decisioni in merito al nuovo ciclo di adesione per avviare l'ECA sulla strada di un'ulteriore espansione e riforma.Queste includono la nomina di un Comitato Esecutivo dell'ECA con autorità delegata dal Consiglio per fungere da organo decisionale più agile per l'associazione, la nomina nel Consiglio di quattro donne Campioni ED&I, come passo per far avanzare ulteriormente l'agenda ED&I dell'ECA, e l'approvazione procedere con una revisione strategica completa della Corte dei conti europea.

Il Consiglio è stato aggiornato sui principali risultati di un nuovo Members Insights Survey che aiuterà a guidare la strategia di crescita dell'ECA verso una maggiore interazione con i membri esistenti e nuovi, supportata da un'ampia gestione degli account e da un aumento del coinvolgimento dei membri per il nuovo ciclo.

Sulle competizioni UEFA per club, il Consiglio ha ricevuto un aggiornamento sul modello di distribuzione maschile post-24, in seguito alla firma del protocollo d'intesa con la UEFA, nonché sulla continua collaborazione con la UEFA per rivedere il panorama delle competizioni UEFA per club femminili dopo il 2025.

Nel suo discorso di apertura, il presidente dell'ECA, Nasser Al-Khelaïfi, ha dichiarato: "Oggi si celebra la prima riunione plenaria del nuovo consiglio dell'ECA e l'inizio del nostro entusiasmante e ambizioso ciclo 2023-2027. Attraverso il nostro impegno nei confronti dei nostri membri, il nostro consiglio allargato continuerà a guidare la crescita del calcio europeo per club di tutte le dimensioni, fianco a fianco con tutte le parti interessate - compresi i nostri stimati partner UEFA, FIFA, leghe, giocatori e tifosi - come unico organo rappresentativo dei club europei in Europa e in tutto il mondo.

"Abbiamo ampliato ulteriormente la nostra membership, per rappresentare e dare voce ai club di tutta Europa, non solo che giocano nelle competizioni europee. Stiamo anche espandendo il nostro Management Team, il nostro Dipartimento Membership e i nostri importanti servizi ai club. Dovremmo essere molto entusiasta di questa prossima fase nell'evoluzione dell'ECA."