Sarà la vincente tra Twente e Čukarički la prossima sfidante della Fiorentina nella lotta alla Conference League. I viola, testa di serie della competizione, per assicurarsi un posto in Europa nella prossima stagione dovranno battere la squadra vittoriosa dell'incontro tra olandesi e serbi nel doppio confronto in programma tra il 18 e il 25 agosto.