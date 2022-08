Punto in casa Inter sulle pagine de La Repubblica per il giornalista Paolo Condò che si sofferma in particolar modo sul ritorno di Romelu Lukaku analizzandone l'operazione e l'apporto negli schemi nerazzurri: “Marotta l’anno scorso ha riassestato il bilancio dandolo al Chelsea per 113 milioni, e un mese fa l’ha riportato (in prestito) ad Appiano per meno di 10. Non fosse calcio, dove di acquisti deludenti presto rispediti al mittente se ne vedono tanti, verrebbe quasi da pensar male – scrive -. In realtà la vera fortuna dell’Inter (e del giocatore) è stata il passaggio di proprietà del Chelsea: Roman Abramovich, e soprattutto la sua plenipotenziaria Marina Granovskaia, non avrebbero mai accettato un accordo così catastrofico, anche perché ne andava della loro immagine. Per Todd Boehly, il nuovo proprietario (americano), l’importante era sgomberare il campo da tutto ciò che ostruiva le strategie di Tuchel. Ovvero: costruire un buon rapporto con l’allenatore, costi quel che costi. E al Chelsea è costato una follia. L’anno scorso l’Inter, passando da Antonio Conte a Simone Inzaghi, era diventata meno diretta e cattiva ma più morbida, avvolgente, polifonica in un gioco d’attacco (84 gol, sesto in Europa) distribuito su numerose bocche da fuoco”.