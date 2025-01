Nel corso della sua ospitata su Sky Sport, Paolo Condò ha passato in rassegna i percorsi delle squadre italiane in Champions, non mancando di dire la sua sull'Inter, quella messa meglio a livello di classifica: "La missione in casa nerazzurra è chiara dall'inizio: arrivare in fondo in campionato e in Champions - la premessa del giornalista -. La strada scelta da Inzaghi è stata quella di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, parlando dei minuti dei giocatori equamente divisi tra le due competizioni. Raramente l'Inter ha entusiasmato fin qui, ma in campionato è virtualmente prima e le manca un punto per qualificarsi tra le prime otto in Coppa. L'obiettivo è vicinissimo, ed è stato praticamente raggiunto nel modo più saggio".