Al centro del derby di questa sera tra Milan e Inter c'è "l'orgoglio dei milanisti". Lo sottolinea Paolo Condò, intervenuto su Sky Sport a poche ore dal fischio d'inizio di San Siro: "È chiaro che l’Inter sia super motivata dalla possibilità di vincere lo scudetto in casa degli eterni rivali, ma questa è una motivazione supplementare: se l’Inter dovesse rimandare tutto alla prossima partita col Torino non ci sarebbe alcuna amarezza o rabbia. Se invece l'Inter dovesse vincere stasera, allora per il Milan la depressione e la rabbia sarebbero enormi", il pensiero del giornalista.