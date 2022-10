Il giornalista Paolo Condò, intervenuto negli studi di Sky Sport, torna sul 3-3 interista di ieri sera: “È una squadra indecifrabile, tra campionato e Champions League cambia tutto: in partite del genere tira fuori il meglio. I nerazzurri sono sempre stati avanti, hanno gelato ogni tentativo del Barcellona. È incoerente che in Serie A stia soffrendo contro le big e in Europa faccia prestazioni del genere”.