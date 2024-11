Prima convocazione in Nazionale maggiore per Pietro Comuzzo, il 19enne difensore impostosi all'attenzione in questa prima parte di stagione con la maglia della Fiorentina. Insieme allo juventino Nicolò Savona, Comuzzo è protagonista dell'odierna conferenza stampa di Coverciano, dove ha spiegato tra le altre cose quelle che sono le sue caratteristiche e rivelato i suoi modelli di riferimento: "Mi sento più a mio agio nella marcatura, nel duello, è quello che mi esalta di più. Non voglio limitarmi, però, voglio diventare concreto e migliorare dal punto di vista tecnico e nella fase di costruzione. Voglio apprendere da calciatori come Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori: voglio diventare un difensore completo cercando di limitare le mie pecche maggiori", afferma il Soldato.

Che obiettivo hai col club?

"Come squadra cerchiamo di lavorare ogni giorno per migliorarci. Siamo lassù e vogliamo rimanerci: ora alla Fiorentina non ci penso però, penso a questi giorni con la Nazionale".

Quali sono le vostre emozioni vedendo Coverciano? Cosa vi ha detto Spalletti?

"Sono stato qui più volte, ma arrivarci per rispondere alla convocazione della Nazionale maggiore è una emozione molto più grande. Ho salutato il mister, l'ho ringraziato. Questo gruppo è fantastico, un gruppo di giovani, faremo di tutto per fare bene".

Chi vorresti sfidare? Quale partita vorresti giocare?

"Essere qui è una grande emozione. Dovendo scegliere, dico Italia-Francia perché è in Italia e a San Siro. Avversario? Chi capita davanti, contro Lukaku col Belgio sarebbe un gran bel test".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!