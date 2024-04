Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Maurizio Compagnoni parla così del momento vissuto dall'Inter: "Non credevo che la squadra potesse diventare più forte dell'anno scorso dove era arrivata in finale di Champions League. La chiave secondo me è stata l'arrivo di Thuram, è arrivato a parametro zero. Lo seguivo nel Tolosa e avevo sempre pensato che sarebbe potuto diventare fortisismo se avesse smesso di litigare col pallone sotto porta. Lo avevo detto a Bergomi".

E ancora: "È un giocatore di 1.92 ma ha l'estro di un giocatore da 1,68. Non credevo riuscisse a fare subito così bene dal punto di vista realizzativo - ha aggiunto il telecronista -. Ha segnato da subito gol decisivi. Inzaghi ha fatto un capolavoro, credo che abbia costruito una macchina da guerra quasi perfetta. L'Inter gioca in modo rivoluzionario, vedere il centrodestra e il centrosinistra che attaccano non è da tutti, anche se ci sono altre squadre che giocano a tre. È straordinario quello che fa l'Inter, l'unico appunto che posso fare a Inzaghi è che avrebbe potuto fare meglio alcune rotazioni, aveva chance importanti di vincere la Champions", ha concluso.