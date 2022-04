"Credo che non ci saranno ripercussioni negative per il Milan dopo il derby di coppa, di certo per l'Inter è un incentivo a fare bene. I nerazzurri si sono già ritrovati dopo il successo sulla Juve. Le forze sono tornate, le gambe hanno ripreso a girare". Lo dice Maurizio Compagnoni, intervenuti negli studi di SkySport24. "Lautaro? Di passaggi a vuoto a livello realizzativo ne ha sempre avuti da quando è in Italia, ma poi alla fine il bottino stagionale lo porta sempre a casa. Lui è una prima punta che sa giocare anche da seconda. Con Correa anche ieri si sono trovati molto bene e lo vedo in fiducia. Poi è uno che vive per il gol, tende un pochino a smarrirsi quando non segna, cosa che capita un po' a tutti gli attaccanti. In questi due mesi, la flessione era di tutta la squadra e non solo dell'argentino.