Interpellato dai microfoni di Sky Sport , il giornalista Maurizio Compagnoni fornisce la sua analisi circa il doppio confronto tra l'Inter e il Benfica: "Vanno ritrovate le motivazioni. Quest'anno l'Inter ha regalato molte amarezze ai tifosi, a Inzaghi e alla società. Eppure in un momento difficile in campionato fece due belle partite con il Barcellona, soprattutto al Camp Nou. All’andata andò di lusso, al ritorno meritava la vittoria.

Mi aspetto una squadra al 100% delle sue possibilità con il Benfica. Problemi a segnare? Ci sono momenti in cui tiri 10 volte in porta e non entra e in cui ti sbatte sullo stinco e va in rete. I portoghesi sono un avversario forte, che però ha perso con il Porto nell'ultima giornata. I nerazzurri se la giocano, dipende molto da Goncalo Ramos e Rafa Silva, se Inzaghi riuscisse a ingabbiarli le possibilità di qualificarsi sarebbero tante".