Intervistato da Sportitalia, il direttore sportivo del neopromosso in Serie A Como, Carlalberto Ludi ha risposto anche sul quelle che saranno le strategie di mercato in vista di questo ri-esordio in Serie A. Logiche di mercato per le quali il diesse dei lombardi chiude nuovamente la porta alle suggestioni Mauro Icardi e Joaquin Correa per il club lariano: "Smentisco il nostro interesse per questi giocatori. In attacco mi tengo Gabrielloni".