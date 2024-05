Il suo Como è tornato in Serie A dopo 23 anni, e per Tommaso Fumagalli si apre la prospettiva di poter sfidare la squadra del suo cuore. Intervistato da SportWeek, l'attaccante della formazione di Cesc Fabregas racconta del suo tifo per l'Inter, una fede che è anche questione di famiglia: "Mio padre Paolo mi ha sempre portato in Curva Nord a San Siro. Ora, per ovvi motivi, non ci posso più andare, ma fino a qualche mese fa mi sentivo soprattutto un tifoso. Sono uno di loro".

Il tuo idolo nerazzurro?

"Sono cresciuto con l’Inter del Triplete: Diego Milito è sempre stato un punto di riferimento, sia da appassionato sia da calciatore".