La cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus ha salvato la Fiorentina dalle sanzioni della UEFA per il FFP. È quanto ribadito in conferenza stampa da Rocco Commisso: "Il sogno è di vincere ogni anno il campionato, ma non è un obiettivo - esordisce il presidente della Viola, rispondendo ad una domanda sul serbo -. Quanti sono i ricavi dell'anno passato? 80 milioni. Tre anni fa ho detto che se non li alziamo, si vivacchia. Poi c'è il Fair Play Finanziario, ma voglio parlare di Vlahovic. Che per me è stata un'operazione fe-no-me-na-le (scandisce bene, ndr). Stamani ho visto tutti i nomi dei giocatori che si sono svincolati, hanno portato zero euro. Rocco invece ha venduto Vlahovic per 75 milioni. La verità è che se non vendevamo Vlahovic eravamo rovinati. Sarebbe come se la Juve vendesse un loro giocatore per 300 milioni... Grandissima operazione, ci ha fatti andare in Europa senza avere problemi con il FFP. Quest'anno porteremo oltre 200 milioni di ricavi, così per due anni siamo ok. Ci sono poche società che hanno zero debiti. Forse sapete che Inter, Milan, Juventus e Roma sono state tutte penalizzate, mentre la Fiorentina e Rocco no. I giocatori sono comprati per essere un giorno venduti, è questo il nuovo sistema. E poi si parla di Atalanta, ma quanto ci ha messo ad andare sopra al decimo posto?".