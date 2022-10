"Andare a sostituire le intese nazionali non è nostro compito, invece la salvaguardia dell’apertura del calcio a livello europeo lo è, ed è collegato al modello europeo di sport che deve essere tutelato - ha aggiunto -. I campionati di calcio nazionali rientrano nel mandato delle intese degli accordi nazionali. Non fanno parte del diritto UE. La Uefa è dotata dell’autonomia di collegarsi con le associazioni calcistiche nazionali e quindi regolamentare i campionati nazionali, come la Premier League. Il calcio è un fattore di coesione. diversità, ricchezza nelle nostre società. E’ uno sport che si gioca nei villaggi, nelle scuole, nei cortili, negli stadi. Non necessariamente ha a che vedere con le associazioni calcistiche, con le élite, con il denaro, con o ricchi proprietari. Ha a che vedere con noi, con la nostra identità e la sua domanda mi consente di ribadire il nostro impegno collegiale e comune in seno a questa Commissione per proteggere a qualsiasi prezzo il modello europeo dello sport. Il calcio non sarà mai una competizione tra ricchi proprietari di club che giocano tra di loro, condividono e si condividono i diritti televisivi per la trasmissione delle grandi partite a scapito delle squadre nazionali".