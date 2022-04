ll prossimo 10 maggio si terrà a Milano, nell’Auditorium Testori di Regione Lombardia, il convegno "Come aggiornare la legislazione sportiva". Il dibattito che andrà in scena dalle 9:30 alle 13:30, ha come obiettivo principale quello di sottolineare, le conseguenze negative prodotte dalla legge 91/181 e da quella sui benefici fiscali degli stranieri, che non rispondono alle dinamiche degli sport, specialmente quelli di squadra. Le modifiche effettuate, infatti, penalizzano l’attività femminile e frenano la crescita dei giovani italiani. Tra i relatori c’è anche l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, che porterà una proposta da sottoporre all’attenzione del Governo per risolvere il problema.