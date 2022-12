Ha le idee chiare il doppio ex Francesco Colonnese, interpellato da Radio CRC circa lo scontro al vertice tra Inter e Napoli destinato a infiammare la ripartenza della Serie A: "C’è la curiosità per vedere come ripartirà. Per noi che abbiamo fatto calcio sappiamo che non c’è mai stata una pausa così lunga. Nessuno può dire come si arriverà dopo la sosta, questa incertezza crea una curiosità di capire se il Napoli ha tenuto la barra dritta - il pensiero dell'ex difensore -. Fino ad oggi ha giocato bene meritando il primo posto in classifica vincendo anche partite toste su campi difficili.