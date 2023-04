Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, ha parlato a Radio FirenzeViola in vista del match dei nerazzurri contro la Fiorentina: "Lukaku ha ritrovato fiducia, anche con i gol segnati in nazionale. Bellanova ha sempre dimostrato di avere delle buone qualità, anche se quando è entrato non le ha sfruttate al meglio. Asllani invece meritava qualche minuto in più. L'Inter fuori dalle coppe? Non può pensare di arrivare dietro Milan, Roma, Atalanta, Lazio... E c'è anche da aspettare il verdetto del ricorso della Juve".