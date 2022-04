Turno di campionato importante in chiave scudetto, con Juventus e Inter impegnate domani sera nel derby d'Italia all'Allianz, il Napoli alle 15 a Bergamo con l'Atalanta, il Milan lunedì sera nel posticipo di San Siro contro il Bologna. Fulvio Collovati analizza la giornata ai microfoni di Milannews.it: "È chiaro che sulla carta il Milan deve vincere perché ha la partita più semplice e la gioca anche a San Siro. Non dico che può essere una giornata decisiva, ma quasi. Vero è che mancheranno altre 7 partite poi, ma se il Milan dovesse guadagnare altri punti sulle dirette concorrenti prenderebbe un buon vantaggio. Questo però è un campionato molto strano. Vedi l’Inter che nelle ultime 7 partite ha fatto 7 punti. Vuoi la pandemia, vuoi gli infortuni e quant’altro, questo è un campionato anomalo. Il Milan dovrà sfruttare questo turno casalingo perché le altre squadre hanno sfide molto più difficili. Percentuali scudetto? In questo momento credo che i rossoneri abbiano un 5-10% di possibilità in più di vincerlo rispetto al Napoli e un 20% rispetto all’Inter".