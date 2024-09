Raggiunto da TAG24, Fulvio Collovati analizza i temi principali del derby di questa sera: "L‘Inter parte inevitabilmente con i favori del pronostico, alla luce di quello che abbiamo visto nell’ultimo periodo. Ho commentato Milan-Liverpool pochi giorni fa, e ho visto tantissimi errori, soprattutto nell’atteggiamento. Detto questo però, nei derby non c’è mai nulla di scontato. È chiaro che in questo inizio la squadra di Paulo Fonseca ha avuto delle difficoltà e come ha detto il mister, ha dei problemi sia a livello strutturale, che individuale. Simone Inzaghi ne deve approfittare. Ogni dettaglio farà la differenza, ma mi aspetto una reazione da parte del Milan".

Sempre a proposito dei nerazzurri, Collovati aggiunge: "L’Inter ha giocato sotto, dal punto di vista mentale, contro Genoa e Monza ed è per quello che ha fatto due pareggi. Eppure ha due squadre e Inzaghi può permettersi di fare tanti cambi, mantenendo lo stesso livello. È solo una questione mentale, questa è una squadra che gioca a memoria e in modo totale. I difensori fanno anche gli attaccanti, i centrocampisti proteggono e Nicolò Barella è il migliore in Italia, in questo momento. Ed è un’Inter che non ha ancora Lautaro Martinez e considerando quello che ha fatto, anche a Manchester, vedrete che quando si sbloccherà, non si fermerà più. Nelle gare decisive Lautaro c’è sempre stato, poi vedremo come si approccerà al match di questa sera. È innegabile comunque che prima o poi si sbloccherà. L’Inter ha fatto due pareggi in campionato, ma in Champions mi è piaciuta e ha fatto bene, avendo Lautaro al 50%.".