Fulvio Collovati, intervistato da Radio FirenzeViola, si esprime così sulla partita di domani tra Inter e Fiorentina: "La sosta è un punto interrogativo. La Fiorentina veniva da un momento positivo, l'Inter all'opposto. I giocatori tornano dalla nazionale e gli allenatori devono fare delle scelte. L'Inter non può permettersi altri passi falsi, mentre la Fiorentina deve continuare questo momento positivo. Fiorentina favorita? E' comunque in trasferta, ma sta meglio fisicamente. L'Inter avrà fuori Hakan Calhanoglu che era l'uomo più in forma e altri giocatori in dubbio. Nove sconfitte non sono da Inter. Là davanti però sembra tornato Romelu Lukaku. In ogni caso è comunque una partita incerta".