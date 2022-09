Fulvio Collovati, ex difensore anche di Inter e Nazionale, ha parlato durante 'Calcio Totale' su Rai 2 del momento no dei nerazzurri.

"Sia Inzaghi che Allegri sono responsabili per le prestazioni di Inter e Juve, ma bisogna estendere tali responsabilità anche a società e giocatori - ha detto -. Secondo me Inzaghi va esonerato: il problema è che all'Inter ci sono troppi giocatori fuori forma, ne conto almeno sette od otto. Evidentemente la preparazione è stata sbagliata e di questo il tecnico è responsabile. Se non viene cacciato penso sia solo per una questione economica".