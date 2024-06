Fulvio Collovati ha espresso il suo parere sulla Nazionale italiana intervenendo nel corso di 'SportPaper TV' su Radio Roma Television, spiegando che la formazione di Luciano Spalletti non è poi a suo dire così povera di talento: "Se si parla di Jude Bellingham è un conto, ma Rodri, come altri, non lo scambierei con Nicolò Barella e Davide Frattesi. Ci sono talenti come Mbappé, Bellingham, ma la Spagna, ad esempio, ha Lamine Yamal: ha diciotto anni e deve dimostrare di essere un campione e vincere. Non dimentichiamo di essere campioni d’Europa uscenti”.