Continua la ricerca delle radici calcistiche di Thomas Berenbruch, gioiello dell'Under 20 dell'Inter che martedì scorso ha goduto della vetrina della Champions League esordendo in prima squadra nel match contro il Feyenoord. A parlare, ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, è ora Valerio Colace, suo ex allenatore ai tempi della Tritium: "Ha fatto due stagioni da noi, 2015/16 e 2016/17. Tutta l’annata 2005 era veramente importante, praticamente tutto il gruppo era osservato da società professionistiche. Lui era seguito anche dall’Atalanta. Poi, forse per vicinanza da casa, è andato al Renate“.

A proposito del ragazzo di Verderio, Colace aggiunge: “Lui era molto talentuoso, ma all’epoca non aveva espresso ancora tutto il suo potenziale. Secondo me doveva ancora svilupparlo e crescere ancora. Era molto valido: mancino, grande inserimento, un motorino perpetuo. Ma forse non credeva neanche lui in sé stesso, giocava giusto per divertirsi e le cose gli venivano naturali“.