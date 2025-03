Matteo Cocchi a fine partita a Inter Tv parla con emozione del suo esordio: "Una grandissima felicità in uno stadio così, un'emozione indescrivibile, sono felicissimo. Non mi sarei mai aspettato di debuttare in un ottavo di Champions. Ringrazio mister, società, staff per avermi dato questa opportunità ed esperienza. In questi giorni mi sono potuto allenare con la prima squadra e mi ha aiutato da tanti punti di vista. Ho già diversi messaggi sul cellulare e ringrazio tutti. Ora mi auguro il meglio, di continuare questa stagione nel miglior modo possibile".