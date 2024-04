Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, intervenuto su TVPlay ha provato a confortare il tecnico bianconero Massimiliano Allegri: "Troppe critiche? C’è ingratitudine. Allegri viene da una stagione come quella dell’anno scorso in cui è arrivato terzo, tenendo in mano la squadra da solo con tutto il marasma che c’era per il processo sportivo. Dopodiché ha iniziato bene, c’eravamo illusi da tifosi che la Juve potesse correre con l’Inter per lo Scudetto. La delusione è stata pesantissima e l’ingratitudine che c’è in Italia nel mondo del calcio ha trovato il responsabile in Allegri".