Ora c'è l'Inter in finale. Che sfida si aspetta?

"Mi aspetto una sfida in cui la Juve possa mettere lo stesso impegno e l'allenatore possa usare le stesse 'strategie' viste contro la Fiorentina. Noi paghiamo la sconfitta con l'Inter in campionato, dove tutto sommato avevamo giocato bene. Sarebbe bello che il destino ci 'ripagasse' con la vittoria in Coppa Italia".

Fraintendimento sulle parole relative a Marotta. Lei stima molto l'attuale ad dell'Inter:

"Chi ha ascoltato quell'intervista non l'ha capita. Io ho sempre detto che il calo della Juventus è coinciso con due scelte: l'acquisto di Ronaldo e, contestualmente, l'addio di Marotta che non concordava con l'acquisto di Ronaldo. Marotta è un grande dirigente che portava grande qualità alla Juventus, a prescindere o no dalle capacità di Agnelli".