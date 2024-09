L'ex giocatore del Torino Claudio Sala, parlando all'edizione torinese de La Repubblica, applaude i granata di Paolo Vanoli al momento primi in classifica in Serie A da soli: "Obiettivamente era un risultato impensabile soltanto un mese fa. Però stanno giocando bene e si meritano il titolo di squadra rivelazione del campionato. La graduatoria sembra capovolta: dietro al Toro capolista, c'è l'Udinese appaiata al Napoli, e di fianco alla Juve si trova l'Empoli".

Quanto possono resistere davanti a tutti?

"Adesso ci sono due partite chiave che faranno vedere di che pasta è fatto il Toro. Prima la Lazio in casa, poi l’Inter a San Siro, saranno 180 minuti decisivi per capire quale rapporto il Toro possa avere con l’alta classifica. Da quel momento, il calendario si farà quasi abbordabile e quindi si potrebbe continuare a sognare. Perché diciamolo: noi del Toro stiamo vivendo un sogno e speriamo di non svegliarci".