Sono bastati soltanto novanti minuti ai bomber più rappresentativi del campionato per mettere subito in chiaro le cose, principalmente a Lautaro Martinez e Victor Osimhen, rispettivamente secondo e primo nell’ultima classifica dei capocannonieri e partiti con una doppietta al debutto. Per i bookie grande equlibrio tra i due attaccanti: la prima volta del “Toro” argentino sul trono dei bomber si gioca a 2,50 su Sisal, quota che sale a 3,50 per gli esperti di Scommessemania mentre il bis del nigeriano del Napoli è offerta tra 2,60 e 2,75.

A segno anche Dusan Vlahovic, dato come capocannoniere a 5 volte la posta, seguito dal solito Ciro Immobile, autore anche lui di una rete contro il Lecce, fissato a 8. Tra i possibili outsider invece occhio ad Andrea Belotti, a secco la passata stagione, e già a quota due dopo l'esordio contro la Salernitana: il successo del centravanti giallorosso vale 12 volte la posta.