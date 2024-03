Negli anni, il coefficiente di difficoltà in Champions League si è alzato. A dirlo è Pep Guardiola, detentore del trofeo da manager del Manchester City dodici stagioni dopo il secondo trionfo europeo con il Barcellona: "La competizione sta migliorando e diventando più difficile - ha spiegato il manager dei Citizens in conferenza stampa -. Quando sono arrivato al Barcellona ho avuto subito una sensazione e ho detto: 'Ok, arriveremo in semifinale". Adesso raggiungere le semifinali è difficilissimo. Le squadre sono migliori e i manager sono migliori. È tutto più difficile rispetto a quando ero calciatore. Comunque, alla fine, passano sempre le squadre migliori. Ma non direi che la vittoria qui sia più importante di quelle ottenute al Barcellona, altrimenti le sminuirei. Non dico: 'Quel premio è migliore dei precedenti'. Ogni momento è a parte. Quello che penso quando è che ogni titolo che vinci è diverso, non è scontato. Ogni passo che fai è così complicato e devi essere lì al momento giusto".

A proposito di ripetere il Triplete dopo, Pep chiosa così: "L'unico obiettivo è cercare di qualificarsi per i quarti di finale domani. Siamo molto lontani. Okay, abbiamo vinto la finale contro l'Inter ma siamo all'inizio di marzo. Domani giocheremo a Copenaghen. Sono concentrato da ieri pomeriggio, stamattina e oggi su quello".