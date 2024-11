'Together: 4-In-A-Row' è il titolo del lungometraggio realizzato dal Manchester City per celebrare le quattro Premier League di fila vinte dalla squadra di Pep Guardiola, un record senza precedenti nella storia del campionato inglese. E proprio il manager dei Citizens, una delle voci che compaiono nel film, spiega la genesi di questo trionfo: "Dopo il Treble, nemmeno io sapevo come avremmo reagito e come saremmo stati - ha raccontato il catalano -. Penso che i nuovi arrivati si siano dovuti ambientare, capendo come ci comportiamo, quali sono i nostri standard e cosa dobbiamo fare per difenderli. Non potete immaginare quanto aiuti avere una squadra stabile. Nel primo mese parlavamo di cercare di ottenere punti all'inizio, nel primo mese non puoi vincere la Premier League, ma puoi perderla".