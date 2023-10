La sconfitta della Nazionale cilena contro il Venezuela manda su tutte le furie l'ex portiere della Roja Johnny Herrera, che dagli studi di TNT Sports si scaglia apertamente contro il ct Eduardo Berizzo accusandolo di poco coraggio nelle scelte. Nel mirino c'è quello che definisce uno sgarbo nei confronti di Dario Osorio, schierato a partita in corso al posto dell'infortunato Diego Valdes e poi sostituito negli ultimi minuti: "Berizzo non ha la personalità per togliere Alexis Sánchez e Ben Brereton, ma così finisce col tagliare le gambe a Osorio", l'accusa dell'ex Universidad de Chile.