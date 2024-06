Nel corso del Festival della Serie A, che si è tenuto a Parma negli ultimi tre giorni, c’è stato anche uno spazio per approfondire la nuova ondata di interesse che i grandi marchi stanno mostrando per la Serie A. In questo senso è intervenuto Michele Ciccarese, direttore marketing e commerciale della Lega Serie A, che ha sottolineato i recenti successi in termini organizzativi: "Noi organizziamo cinque competizioni: Serie A, Coppa Italia, Supercoppa, unica cresciuta in termini quantitative di partite, l’anno prossimo avrà Milan, Inter, Juventus e Atalanta, i tre brand con maggiore fanbase a livello globale più un club in forte crescita. E poi la Eserie A e il campionato Primavera. Poi c’è creazione di inventory, studiando i benchmark e dall’altra inventandoci qualcosa di nuovo. Come gli official awards, il player of the month e il coach of the month. Dall’anno prossimo avremo la novità man of the match: ci sarà un QR Code per votare il migliore giocatore della partita e non sarà solo una votazione. Il giocatore sarà premiato a fine partita e andrà a fare un’intervista superflash post-partita".

Ciccarese prosegue: "Il calcio è lo sport più popolare al mondo, la Serie A ha 900 milioni di fan del mondo. C’è grande voglia di tornare allo stadio, la strategia di marketing messa in campo da dirigenti e team sta pagando perché sono arrivate nuove competenze. La Lega Serie A si è mossa a livello internazionale: c’è l’ufficio a New York per tutte le iniziative negli USA, ci sono otto club in mano a proprietari nordamericani ed è un motivo in più per essere presenti lì".