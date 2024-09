Federico Chiesa avrebbe potuto restare in Italia. Le voci sull'Inter erano continue, Paolo Di Canio commenta così il passato, il presente e il futuro del giocatore a Sky Sport: "Sono felice per Chiesa. Ci ha fatto sognare durante gli Europei, speravo che potesse diventare un campione e un giocatore fondamentale per la Juventus e l'Italia. Sfortunatamente, i gravi infortuni e alcuni problemi fisici ricorrenti non gli hanno permesso di fare un salto di qualità in termini di conoscenza, miglioramento tecnico-tattico e del suo gioco. Quando è rientrato, si è concentrato sulla sua qualità e sulle sue giocate individuali. Non rientrava nei piani di Thiago Motta e del suo stile di gioco, ma alla fine ha trovato una nuova opportunità al Liverpool, una squadra che funziona e continua a farlo".