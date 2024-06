Reduce dalla serata da incubo con il Belgio, battuto all'esordio a Euro 2024 con la Slovacchia, Romelu Lukaku riceve un endorsement da parte di Giorgio Chiellini: "Io sono sempre stato pro Lukaku, ha fatto bene anche alla Roma in questa stagione - le parole dell'ex difensore della Juve a Sky Sport - Gli serve una squadra intorno come era successo all'Inter, ma è così per tutti i giocatori. E' uno che può fare la differenza, se sta bene fisicamente. A Napoli potrebbe essere un bene per lui giocare solo una volta a settimana".